Две коли горяха в пернишко

Два пожара в леки автомобили са гасени от брезнишки и пернишки пожарникари. На 30 януари около 17:15 ч. на ул. „Строител“ в гр. Брезник пламнал лек автомобил. Причината е късо електрическо съединение. Унищожени са части и детайли в двигателния отсек. Няма пострадали хора и нанесени други материални щети.

Около 00:55 ч. в понеделник е подаден сигнал за горящ лек автомобил марка „Опел“ на ул. „Софийско шосе“ в областния център. В резултат на огъня е унищожена част от двигателния отсек на автомобила. Местопроизшествието е посетено от служители на полицията и пожарната, като причината за пожара е в процес на установяване. Образувано е досъдебно производство и работата продължава.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА