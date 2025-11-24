Две комисии свиха размера на мечтана от над 200 благоевградчани градинка на ул. „Т. Александров“, за да се обособят 8 паркоместа, ОбС решава последен

Две комисии на ОбС – Благоевград – по икономика и по устройство на територията, одобриха предложение на кмета Методи Байкушев за изменение на плана за регулация на общински терен на ул. „Т. Александров“ над автогарата, за който преди няколко месеца над 200 благоевградчани подкрепиха гражданска инициатива за оформяне на зелена зона с градинка и детска площадка в общинския терен. Мястото през последните години се ползва като нерегламентиран паркинг и бе пълно с боклуци, доброволци ги разчистиха и с боядисани пъстро стари гуми опитаха да променят облика му, като паралелно депозираха подписка в общината парцелът да се отреди за озеленяване. Срещу това предложение в началото на ноември възроптаха 15 души, живеещи в съседна кооперация, с мотив, че до сградата им няма да могат да влизат коли на пожарната и на Спешна помощ, освен това са нужни поне няколко места за паркиране.

С доброволен труд и средства преди няколко месеца благоевградчани почистиха района и оформиха градинка /сн. 1, 2/ Калоян Ханджийски /вдясно/ не успя да убеди кмета и съветниците да увеличат размера на зеленото пространство Савина Топурска /вляво/ настоя точката да се изтегли и да се потърси ново решение

За да удовлетвори и двете искания кметът Байкушев миналия месец изтегли внесено от него предложение в ОбС, което визираше обособяване на улица тупик, водеща до 4 паркоместа плюс още 4 от другата страна. То бе депозирано за втори път преди дни за дискусия и решение на предстоящата в петък сесия. Новата визия на градоначалника е размерът на градинката да е 428 кв.м, за да се изгради улица за достъп на коли със специален режим и с уширение за паркиране плюс 4 паркоместа от другата страна. Заложените за изграждане паркоместа в перспектива ще се включат в платената зона за паркиране заедно с цялата ул. „Т. Александров“ и така от самосебе си ще се регулира ползването им, посочи кметът Байкушев. Той допълни още, че при бъдеща бюджетна възможност общината ще облагороди предвидените за зелена площ 428 кв.м, за оформяне на цялата зона има изработен проект и се чака само изработването на въпросния ПУП, за да се изпълни. Средства за това са останали от заем по ПУГ, взет по време на управлението на кмета Румен Томов, посочи градоначалникът.

Вносителят на предложението за градинка Савина Топурска и бившият общински съветник Калоян Ханджийски опитаха да защитят идеята за повече зелено пространство.

„Обслужват се некоректни граждани, които опъват мрежа и ограничават достъпа до общинска земя, ползвайки я като частен паркинг“, реагира К. Ханджийски, а С. Топурска настоя казусът да се преразгледа още веднъж, като се отложи гласуване по него.

Кметът бе категоричен, че предложеното от него решение е най-балансирано, и получи гореща подкрепа от съветника Исмет Узунов, който отбеляза, че живеещи в района са го информирали, че не могат да си стигнат до гаражите заради градинката, а лятото от гумите им миришело.

Единствено Мирослав Чолев в комисията по устройство на територията се застъпи точката да се върне за допълнително обмисляне, всички останали съветници дадоха подкрепата си за варианта, предложен от градоначалника.

Окончателното решение по казуса ще стане ясно в петък на сесията на местния парламент.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА