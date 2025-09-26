Две националки от „Спортика“ отпътуваха за лагер с три контроли в известен термален курорт в Словения

Две националки от „Спортика“ отпътуваха за лагер с три приятелски срещи в Словения в състава на 15-ките на България, които бяха поканени за участие в Турнир за развитие на УЕФА в известния термален курорт Терме Чатеш, в близост до границата с Хърватия, предлагащ отлични условия за лечение и релакс. За бившата югорепублика заминаха Радост Митревска и Мария Маркова, а престоят им там ще продължи до 30 септември, когато е и последният спаринг преди завръщането в родината срещу западната ни съседка Северна Македония. Вчера младите лъвици се тестваха със селекцията на домакините, а в събота им предстои проверка срещу Унгария.

Р. Митревска /вдясно / и М. Маркова влязоха в дългия списък с националки, подадени от „Спортика“. Двете дебютираха за женския тим още на 14 г.

„Това е важна стъпка към най-високото ниво на женския футбол в България и признание за труда, дисциплината и таланта, който момичетата показват всеки ден на тренировките и мачовете. Пътят към успеха започва с възможности като тази. „Спортика“ (Благоевград) ще продължим да работим заедно, за да го превърнем в реалност“, написаха от клуба в областния център на Пиринско.

Щерката на директора на школата на орлетата Радослав Митревски и съекипничката й се окичиха в края на миналия сезон със сребърните медали в първенството на жените, а дебютът им за първия отбор бе точно преди година.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





