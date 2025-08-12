Две орлета превзеха „Колежа“ и вратата на неврокопчанина Д. Наумов

Орлетата Спас Делев и Красимир Станоев превзеха „Колежа“ и вратата на гоцеделчевеца Даниел Наумов за успеха на столичното „Локо“ с 1:0 над закъсалия „Ботев“ /Пд/. Бързакът от петричкото село Ключ асистира за триточковия гол на железничарите, които удължахи серията си без загуба от началото на сезона и със събраните 8 т. се изстреляха на четвъртата позиция в класирането, с равен актив с третия „Черно море“. Канарчетата пък допуснаха трето поредно поражение и с едва един пункт се закотвиха на дъното в таблицата, а неврокопският им страж се наведе за девети път в изминалите 4 мача. Решаващото подаване на Делев за победното попадение дойде в 29-та мин., когато след пробив по десния фланг крилото постави топката на главата на Ерол Дост, който от границата на малкото вратарско поле не остави шансове за юношата на ФК „Неврокоп“ под рамката. В коментара си след двубоя старшията на тима от „Надежда“ Станислав Генчев отдаде дължимото на архитекта на гола. „Спас е доста ключов играч за нас, макар че не искам да зависим от един или двама. Вече е много по-спокоен, след като поднови договора си и желанието му е да завърши кариерата си в „Локомотив“. Има участие в доста голове, това е важно“, заяви наставникът.

Архитектът на победния гол Сп. Делев /вляво/ в единоборство със звездата на канарчетата Т. Неделев

Благоевградчанинът Кр. Станоев изведе гостите с капитанската лента и остана на терена цял мач, като се отличи със силни изяви в дефанзивен план.

След мача Кр. Станоев /третият отляво / поведе съотборниците си към клетката за гостуващата агитка да благодарят на феновете от „Железните бригади“ за подкрепата

Още преди да изтече и минута от началото срещата, Луан пробва мерника си от воле, преминал покрай вратата на жълто-черните. Домакините отговориха в 20-та мин. с шут на Минков, който беше също толкова неточен. След секунди асът на пловдивчани Тодор Неделев отправи коварен удар от халите, с който Мартин Величков съумя да се справи. Малко преди гола Наумов опази мрежата си в 26-та мин. при акробатично изпълнение на Анте Аралица.

Четири минути след почивката влезлият на смяна Митко Митков разтресе напречната греда зад Наумов, който в хода на полувремето отрази и силен изстрел на Делев. В заключителната четвърт на сблъсъка хората на Николай Киров-Белия тръгнаха ва банк в търсене на изравнително попадение, но опонентът им издържа на натиска.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





