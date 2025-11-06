Две пробойни в състава на шоколадите за визитата в Благоевград

С две пробойни в състава си пристига „Спортист“ в Благоевград за съботния мач с „Пирин“. Шоколадите се разделиха с топ реализатора на Югоизточната Трета лига през последните години с екипа на „Спартак“ /Пд/ Тодор Тодоров, който бе привлечен през лятото от тогавашния наставник Ивайло Василев, но не хвана ръка при неговия наследник Ахмед Хикмет. Решението изглежда странно предвид факта, че тимът изпитва проблеми в офанзивния си вал.

Още по-сериозен удар „Спортист“ понесе с тежката травма на едно от новите си попълнения Стивън Кирилов, който скъса кръстни връзки и за него сезонът на практика приключи. Това е втората контузия с последваща операция и продължително лечение за крилото след същия сакатлък по време на престоя му в „Монтана“. Кирилов изкара два периода в „Беласица“, носил е фланелката и на „Струмска слава“ и ЦСКА 1948, за последно мина като метеор и през „Марек“.

Отборът от Своге е точно под чертата във втория ешелон с 10 т., със 7 повече на седмата позиция са орлетата.

ТОНИ КИРИЛОВ