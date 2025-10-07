Две рожденички подсладиха екипа на Регионалната библиотека за кръглите си годишнини

С обилна почерпка със сладкиши, баници и погачи две дами от екипа на Регионалната библиотека в Благоевград отпразнуваха с колегите се рождените си дни. Сашка Габерова и Лиляна Дякова, и двете библиотекар специалисти, навършиха кръгла годишнина през няколко дни и заедно отпразнуваха в службата поредната си обиколка около Слънцето.

Сашка Габерова (вляво) и Лиляна Дякова (вдясно) с директора на библиотеката Емилия Малешевска

Рожденичките с част от колегите си



Да пълнят албумите със снимки от красиви туристически дестинации, сърцата си със спиращи дъха спомени, а душите със зареждащи преживявания им пожела от името на целия екип на библиотеката директорката Емилия Малешевска, докато им поднасяше красиви букети и пликчета с първа вноска от колегите за сбъдване на пожеланието. Тя не пропусна да изрази и признанието си към сърцатата и всеотдайна работата на Сашка в отдел „Заемна за възрастни“ и на Лили в отдел „Читални“ и да им напомни, че библиотеката е вторият им дом, в който са обичани и ценени. Заради служебните ангажименти наздравиците бяха отложени за по-удачен за целта часови пояс, но поздравленията „валяха“ целия ден.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА