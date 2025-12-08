Две ромски фамилии осъдени за годежа на непълнолетните им деца

Две ромски фамилии в Петрич бяха осъдени, че улеснили непълнолетните си деца да заживеят на съпружески начала, без да са сключили граждански брак. Родителите са обвинени, че през септември 2023 г. са организирали почерпка и годеж, предоставили отделно обзаведено помещение – стая от етаж от къща, на непълнолетния младоженец и малолетната булка, която била само на 13 години и 4 месеца, като продължили да им осигуряват финансова издръжка и да ги обгрижват. За това престъпление по чл. 191, ал. 3 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 5 г. Родителите се признали за виновни и сключили споразумение с наблюдаващия прокурор да бъдат наказани с условни присъди. Майката и бащата на малолетната ромка се съгласили да понесат условно наказание от 8 месеца с 3-годишен изпитателен срок, като преди това са били осъждани. Родителите на младежа са с чисто съдебно минало, работили като търговци и се договорили за наказание от 6 месеца условно с 3- годишен изпитателен срок.

Споразумението е внесено за одобрение в Районен съд – Петрич. Делото е разгледано от съдия Мая Банчева, която след като се уверила, че споразумението е подписано доброволно от четиримата обвиняеми, е счела, че отговаря на изискванията, и го е одобрила. Наказателното производство е прекратено, а наложените мерки „подписка“ на четиримата роми са отменени.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА