Две сгради в Благоевград светнаха в зелено по повод Европейския ден на донорството и трансплантацията

Европейски ден на донорството и трансплантацията. Денят се чества от 1996 г., като традицията е това да се случва през втората събота на месец октомври.

Тази година темата е „Даряването на органи дарява повече живот. Обединени в една цел. По-силни заедно.“

В знак на съпричастност към каузата, сградата на Народно читалище „Никола Вапцаров – 1866“ и Камерна опера – Благоевград, както и сградата на Областна администрация Благоевград светнаха в зелено.

Редица емблематични сгради в цялата страна бяха осветени в зелена светлина – символ на надеждата и на новия живот, който донорството дарява.

Кампанията е на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.