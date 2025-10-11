Две сгради в Благоевград светнаха в зелено по повод Европейския ден на донорството и трансплантацията

Европейски ден на донорството и трансплантацията. Денят се чества от 1996 г., като традицията е това да се случва през втората събота на месец октомври.
Тази година темата е „Даряването на органи дарява повече живот. Обединени в една цел. По-силни заедно.“
В знак на съпричастност към каузата, сградата на Народно читалище „Никола Вапцаров – 1866“ и Камерна опера – Благоевград, както и сградата на Областна администрация Благоевград светнаха в зелено.
Редица емблематични сгради в цялата страна бяха осветени в зелена светлина – символ на надеждата и на новия живот, който донорството дарява.
Кампанията е на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.