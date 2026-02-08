Сигнал за пожар в хотелски комплекс в Петрич вдигна огнеборците на крак. Инцидентът е станал вчера сутринта, сигнал в Оперативния център при РДПБЗН-Благоевград е подаден в 09:15 ч. Веднага към мястото на произшествието е изпратен един противопожарен автомобил с екип огнеборци от петричката служба. Благодарение на бързата и професионална намеса на екип от РСПБЗН-Петрич не са допуснати по-сериозни материални щети. По първоначална информация огънят е пламнал от аспирацията на кухнята. За късмет няма пострадали.