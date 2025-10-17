Две сестри художнички преобразиха детското отделение на болницата в Кюстендил

Детското отделение на МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ в Кюстендил придоби нов, по-ведър облик благодарение на две талантливи сестри – Камелия Пешева и Бояна Василева. Двете художнички, които рисуват още от деца, са добре познати на кюстендилската общественост като възпитанички на школата „Новите майстори“ с ръководител Евгени Серафимов.

Камелия е студентка в специалност „Анимационно кино“, а Бояна преподава графичен дизайн в ПМГ – Кюстендил. И двете продължават да развиват своя творчески път и да изразяват таланта си по различни начини.

Вдъхновена от международен конкурс за стенописи в детски болници, Камелия решава да представи свой проект и стига до финалния етап. Тя избира родния си Кюстендил – града, в който е открила любовта си към изкуството. „Това място е много специално за мен. Силно съм свързана с Кюстендил и исках да направя нещо, с което да върна част от доброто, което съм получила тук“, споделя Камелия Пешева пред БНР.

Първият стенопис – „Омагьосаната гора“ – вече е завършен и се намира в приемния кабинет на детското отделение. В него оживяват животни, дървета и цветя, които „поздравяват“ децата и ги посрещат с топлина и усмивка.

„Темата е свързана с природата и носи усещане за спокойствие и подкрепа. Надяваме се децата да се чувстват приети и окуражени още при влизането си в отделението. Това е само началото – през следващото лято планираме да продължим с останалите помещения“, разказват Камелия и Бояна.

Създаването на първия стенопис им отнема около осем часа, а резултатът радва както децата, така и техните родители и медицинския персонал.