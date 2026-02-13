Две топпрокурорки от Пиринско на обучение в Академията на САЩ в Будапеща

Шефката на РП- Благоевград Елица Калпачка и Ирина Арменова от САП представиха казус за трафик на наркотици

Административният ръководител на Районна прокуратура – Благоевград Елица Калпачка и прокурор Ирина Арменова от Софийската апелативна прокуратура участват в обучителен курс, организиран от Международната академия за правоохранителни органи ILEA в Будапеща. Сред участниците от България са следователи и полицейски служители от ГД „Борба с организираната престъпност“ и ГД „Национална полиция“.

Фокусът на обучението е транснационална организирана престъпност, незаконно финансиране и възстановяване на активи, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Лектори са агенти и съветници на ФБР, представители на Министерството на правосъдието на САЩ и технологична компания Chainalysis, специализирана в анализ на блокчейн данни и криптовалутни трансакции.

Прокурор Ирина Арменова и районният прокурор Елица Калпачка презентираха казус, касаещ организирана престъпна група, занимаваща се с трафик на наркотични вещества от Турция през България за САЩ.

Своя опит в борбата с транснационалната престъпност представиха чуждестранните участници от Гърция, Сърбия и Украйна. ILEA Budapest е Международна академия за правоохранителни органи, създадена и поддържана от Бюро за международни въпроси по наркотиците и правораздаването (INL), което е част от Държавния департамент на САЩ, съвместно с правителството на Унгария. Основната й цел е повишаване на професионализма, усъвършенстване на разследванията и борба с транснационалната престъпност, като същевременно насърчава международното сътрудничество и обмен на опит между участващите държави.

И двете прокурорки, които участват в обучението в американската школа, са от Пиринско. Елица Калпачка е с 20-годишен юридически стаж, от които 16 г. в прокуратурата. Преди 2 седмици тя спечели конкурс за административен ръководител на РП – Благоевград, а от 2025 г. е председател на УС на Асоциацията на прокурорите в България.

Ирина Арменова беше зам. районен прокурор в Петрич, след това се премести на работа в Спецпрокуратурата, а след като бе закрита, е прокурор в Апелативна прокуратура – София.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА