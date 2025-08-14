Две треньорски глави във втория ешелон хвръкват за един ден

Две треньорски глави във Втора лига хвръкват за един ден. Крак повлече вчера наставникът на „Етър“ Живко Желев, който подаде оставка, мотивирана с лични причини, а не заради надвисналата тежка финансова криза и незадоволителните резултати на отбора в първите три кръга на първенството. Болярите все още чакат първата си победа през кампанията, след като записаха две равенства и едно поражение. Заплатите на футболистите пък се бавят с месеци. През лятото Желев остана лоялен към някогашния шампион на България от далечната 1991 г., отказвайки изкусителна оферта, но очевидно търпението му се е изчерпало. Няколко часа по-късно клубните шефове официализираха раздялата с 46-годишния специалист.

„Ръководството на „Етър“ изразява своята искрена признателност към старши треньора Живко Желев и целия му треньорски щаб за отдадената работа, професионализма и всеотдайността, които показаха през времето, в което бяха начело на отбора. Под тяхно ръководство „виолетовите“ записаха редица запомнящи се победи, изградиха силен колектив и показаха борбен дух, достоен за традициите и историята на клуба. Живко Желев и неговият екип винаги са работили със страст и уважение към играчите, феновете и емблемата на „Етър“. Раздялата ни е по взаимно съгласие, с уважение към постигнатото и приноса на треньора и неговите колеги. Желаем им здраве, много бъдещи успехи в професионалния и личния път и оставаме уверени, че вратите на „Ивайло“ винаги ще бъдат отворени за тях“, написаха от клуба.

В предстоящия мач срещу „Янтра“ идния вторник етърци ще бъдат водени от тандема Илиян Киряков и Марин Стефанов. Героят от САЩ’94 Илиян Киряков и колегата му дълги години са били в треньорския екип на болярите като асистенти, но в отделни мачове са изпълнявали и ролята на наставници. В момента работят в ДЮШ на виолетовите. Те са легенди на състава от старопрестолния град – Киряков от шампионския период, а Стефанов – десетина години по-късно, когато извеждаше отбора с капитанската лента.

Н. Митов Ил. Киряков и М. Стефанов Живко Желев

На 99 процента е сигурно, че и изпадналият от елита „Хебър“ остава без своя предводител Николай Митов, който това лято изненадващо напусна столичния „Септември“, след като запази мястото му в Първа лига, за да поеме пазарджиклии в опит да върне скоростно в групата на майсторите, както го стори преди 3 сезона. Няколко седмици след завръщането му обаче вече е на изхода на ст. „Георги Бенковски“ заради скандал с предшественика си Йордан Чолов, който след рокадата беше пренасочен за шеф на школата. Повод за конфликта между двамата даде критично изказване на новия старши след равенството с „Янтра“ през уикенда, в което опонентът му се припозна и контрира с грозни обиди и заплахи. „Дойдох в Пазарджик, за да помогна на „Хебър“, а не да се занимавам с простотии, интриги или някой да ме заплашва и обижда. Най-вероятно ще напусна отбора след този скандал, натам отиват нещата. Футболистите и феновете са зад мен, но Чолов очевидно има силни позиции другаде“, избесня Митов.

ТОНИ КИРИЛОВ





