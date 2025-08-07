Топ теми

Движението през ГКПП „Станке Лсичково“ е ВЪЗСТАНОВЕНО

Границата с Република Северна Македония: 

Възстановено е движението през ГКПП „Станке Лсичково“ в двете посоки. Вчера преминаването в двете посоки на леки и товарни превозни средства през граничния пункт беше преустановено заради полагане на завършващ слой асфалт на трасетата в граничната зона, където се извършва цялостна реконструкция. 
Трафикът е нормален и на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове.


Границата с Република Турция:
Трафикът е нормален на всички ГКПП. 

Границата с Република Сърбия: 
Трафикът е нормален на всички ГКПП. 


Границата с Гърция:

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта.
През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона .

Границата с Румъния:

Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител. 
Трафикът е нормален на останалите гранични преходи. 



