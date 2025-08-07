Движението през ГКПП „Станке Лсичково“ е ВЪЗСТАНОВЕНО

Границата с Република Северна Македония:



Възстановено е движението през ГКПП „Станке Лсичково“ в двете посоки. Вчера преминаването в двете посоки на леки и товарни превозни средства през граничния пункт беше преустановено заради полагане на завършващ слой асфалт на трасетата в граничната зона, където се извършва цялостна реконструкция.

Трафикът е нормален и на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове.





Границата с Република Турция:

Трафикът е нормален на всички ГКПП.



Границата с Република Сърбия:

Трафикът е нормален на всички ГКПП.





Границата с Гърция:



На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона .

Границата с Румъния:



Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител.

Трафикът е нормален на останалите гранични преходи.





