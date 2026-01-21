Двоен сноуборд триумф за България за Европейската купа в Банско

Малена Замфирова и Кристиан Георгиев спечелиха стартовете в паралелния гигантски слалом от втория ден на Европейската купа по алпийски сноуборд в Банско днес. За 16-годишната българка това бе втора поредна победа, след като триумфира и в сряда на Бъндеришка поляна. Този път на финала тя надви Лариса Гасер (Швейцария). Третото място взе Дария Белова (Австрия), която изпревари в малкия финал Юна Танигучи (Германия). При мъжете, както и в неделя за Световната купа, двама нашенци се качиха на подиума. На въхра се озова Кр. Георгиев, който преодоля в директния сблъсък италианеца Фабиан Лантшнер, а трети е Петър Гергьовски. Призьорите бяха наградени от Георги Бобев, вицепрезидент на БФСки, Виктор Гичев, директор на стартовете за Световната и Европейската купа в Банско, Георги Главчев, спортен директор на ски клуб „Юлен“, Магдалена Юсева, зам. кмет на община Банско, Роланд Хорн, директор Европейската купа на Международната федерация по ски и сноуборд.

М. Замфирова и Кр. Георгиев триуфираха в последните стартове на Бъндеришка поляна

С днешните стартове в Банско се закрива дългата състезателна седмица, която започна с кръга от СК, в който по-големият брат на Малена – Тервел Замфиров, спечели първото място, а Радослав Янков победи в малкия финал.

ИВАН ДИМИТРОВ