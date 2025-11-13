Двойка на „Импулс“ с бронз в Молдова

Състезателите на „Импулс“ (Бл) Маттия Маркучи и Никол Милчева спечелиха бронзови медали от международния турнир по спортни танци в Кишинев (Молдова). Възпитаниците на треньорката Десислава Петачка заслужиха третото място на стандарт при юношите и девойките. Талантливата благоевградчанка и италианският й партньор стигнаха до финала и в латиноамериканските танци, където се наредиха на пето място. Проявата е част от WDSF (лицензираната федерация с традиции). Участваха 18 двойки в стандартните танци, а на латино се канкурираха 24 тандема от 7 държави. В момента представителите на клуба от областния център на Пиринска Македония се подготвят за участие в Дъблин (Ирландия). Маттия и Никол заминават за Острова утре, а с тях за първи път пътуват и 3 двойки на „Импулс“ от по-ниските възрастови групи. Състезанието е през уикенда и отново е под егидата на WDSF.

ИВАН ДЕЛЧЕВ