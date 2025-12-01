Двойна годишнина събра благоевградски пенсионери на парти, с 5 часа танци и песни показаха младежки дух

Двойна годишнина събра 50 пенсионери от Благоевград на весело парти, за да отбележат 10 г. от създаването на общинската организация на „Съюз на пенсионерите-2004 Обединени“ и 12 г. от основаването на пенсионерския клуб „Еленово“. Председателката на сдруженията Павлина Теова се погрижи организацията да е на ниво и първото, което направи, бе да гарантира доброто настроение с песните на Димитър Цонев-Адамото, любимия певец на присъстващите още от младежките им години.

В кратката официална част бяха прочетени поздравителни адреси от централния комитет на съюза, от благоевградската общинска организация на офицерите и сержантите от запаса и от председателката на пенсионерски клуб „Грамада“ Веска Кокалкова, а веселбата като почна в 5 часа следобед продължи чак до 10 ч. вечерта. Звънките гласчета на младите таланти от ЦЛТРДБ Веселина Синанова и Дениеле Николов

умилиха бабите и дядовците, а изпълненията на Адамото и на Павлина Теова ги вдигнаха на крака за кръшни хора и им върнаха младежката пъргавост и блясък в очите.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА