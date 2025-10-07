Двойно повече болни в Перник в сравнение със средното за страната

Двойно повече са болните от остри респираторни заболявания в Перник в сравнение със средното за страната. Това сочи справка със сайта на Регионалната здравна инспекция. Регистрирани са 53 случаи на остри респираторни заболявания в периода 30 септември – 5 октомври. Заболеваемостта в областта е 79,69%00 при средна за страната 43,35%00 към 6.10.2025 г.

Има и увеличение на болните от COVID-19. Новите случаи на вируса са 14 към 10 за предходната седмица. Те са от общините Перник, Радомир и Трън. Пет от заболелите са настанени на лечение в Инфекциозното отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“. В същото отделение са настанени и 49-годишна жена от Перник с ентерколит, както и 66-годишна перничанка с лаймска болест след ухапване от кърлеж.

През изтеклата седмица са регистрирани и два нови случая на хепатит. Болните са били без симптоми, а заболяването е открито при профилактични прегледи. Установени са 46-годишна жена с хепатит С и 50-годишен мъж с хепатит В.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА