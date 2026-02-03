Дворецът на културата в Перник с нов директор

Кристиан Петров е новият директор на двореца на културата в Перник. Във вторник той бе официално представен пред колектива. Петров спечели конкурса за поста с 298 точки в конкуренция с Анна Дамянова, която е получила 205.

До поемане на новия пост Петров бе главен експерт „Връзки с обществеността“ в Община Перник.

Роден е в Перник има специалност от СУ културолог, комуникационен и маркетинг експерт. Има над 10 години професионален опит в сферата на културата, публичните комуникации и управлението на културни проекти и събития.

Притежава образователно-квалификационна степен „доктор“ в областта на културата, с изследователски фокус върху културния туризъм и специалните събития, както и магистърски степени по управление на туризма и културно наследство и културен туризъм, и бакалавър по социология.

Професионалният му и академичен фокус е върху културния туризъм, фестивалите, разширяването на публики и съвременните модели за управление и комуникация на културни институции. Има опит както в публичния, така и в частния сектор, включително в Министерството на културата, общинската администрация, университетска среда и културни организации.

Семеен е, има син на 3 години.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА