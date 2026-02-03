Дворът на параклиса „Св. Богородица“ на Рупите за една нощ се покри с кокичета, вярващи убедени, че причина са мистериозните енергийни подземни изблици

Докато Беласица цялата е под дебела снежна покривка, само на няколко километра от там вчера дворът на параклиса „Св. Богородица“ в Рупите осъмна целият покрит с кокичета. Според вярващите подранилите предвестници на пролетта пред „Черквата на Скалата“, както приживе я описваше баба Ванга, са пряко свързани с изключително силната духовна енергия в района.

Османагич и Матанович преди дни откриха мистериозни енергийни изблици под параклиса

Като изровената тук икона на Богородица по целия свят има само няколко На няколко километра от дебелата снежна покривка за една нощ дворът на параклиса осъмна обсипан с кокичета



Миналия месец тя бе изследвана от световноизвестния археолог и изследовател д-р Семир Османагич и биотерапевта Славко Матанович. Според д-р Османич – откривателят на Босненските пирамиди, около параклиса има голяма аномалия – енергийни изблици, които се срещат изключително рядко. Той описа, че докато правел замерването около стената от старата черква вътре в параклиса, стрелката на апарата от време на време рязко и без всякаква видима причина скачала до края. Това е и причината той да смята, че под параклиса има някакъв много силен енергиен източник!

Параклисът „Св. Богородица – Рупите“ в подножието на мистичната планина Кожух се строи от миряни с доброволни пожертвувания и труд от около 3 г. Когато започват разкопките около старата църква тук, е открита Голямата икона на Света Богородица, на която тя и Иисус Христос са с царските корони, майката държи Господа Христос, а в ръцете си той държи земното кълбо и двуостър меч. Икони с такъв сюжет има много малко по целия свят, а за България тя е единствената.

ВАНЯ СИМЕОНОВА