Дворът на параклиса „Св. Богородица“ на Рупите за една нощ се покри с кокичета, вярващи убедени, че причина са мистериозните енергийни подземни изблици

Докато Беласица цялата е под дебела снежна покривка, само на няколко километра от там вчера дворът на параклиса „Св. Богородица“ в Рупите осъмна целият покрит с кокичета. Според вярващите подранилите предвестници на пролетта пред „Черквата на Скалата“, както приживе я описваше баба Ванга, са пряко свързани с изключително силната духовна енергия в района.
Миналия месец тя бе изследвана от световноизвестния археолог и изследовател д-р Семир Османагич и биотерапевта Славко Матанович. Според д-р Османич – откривателят на Босненските пирамиди, около параклиса има голяма аномалия – енергийни изблици, които се срещат изключително рядко. Той описа, че докато правел замерването около стената от старата черква вътре в параклиса, стрелката на апарата от време на време рязко и без всякаква видима причина скачала до края. Това е и причината той да смята, че под параклиса има някакъв много силен енергиен източник!
Параклисът „Св. Богородица – Рупите“ в подножието на мистичната планина Кожух се строи от миряни с доброволни пожертвувания и труд от около 3 г. Когато започват разкопките около старата църква тук, е открита Голямата икона на Света Богородица, на която тя и Иисус Христос са с царските корони, майката държи Господа Христос, а в ръцете си той държи земното кълбо и двуостър меч. Икони с такъв сюжет има много малко по целия свят, а за България тя е единствената.
ВАНЯ СИМЕОНОВА