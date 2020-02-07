Двубой с пряк съперник за осмицата разсейва разложани край морето

Предстоящият този уикенд двубой с пряк съперник за челната осмица в редовния сезон пренасочи настройката на „Пирин“ /Рз/ в гостуването в Бургас срещу шампиона и лидер в таблицата „Нефтохимик“, която тимът на Мирослав Живков загуби на 0, в отделните геймове 23:25, 20:25, 17:25. След наглед оспорваната първа част и кратко водачество във втората разложани постепенно смъкнаха оборотите, а наставникът им с многобройни ротации съхрани силите на основните си играчи за домакинството срещу деветия „Дунав“. Русенци потеглят за планинското градче с по-свежи сили, тъй като визитата срещу друг от кандидатите за участие в шампионските плейофи ЦСКА е отложена за 12 февруари. Двуцифрената точкова кота 10 от гостите край морето достигна единствено Йордан Желязков. По 7 т. добавиха младият Петър Петров и Георги Елчинов. В отсрещното поле най-полезен бе Денис Карягин с 13 т.

„НЕФТОХИМИК“: Карягин-13, Градинаров-12, Г. Петров-10, Дрозд-9, Петков-8, Д. Димитров-5, Христов-либеро /Самунев, Кр. Петров-либеро/.

„ПИРИН“ /РЗ/: Желязксов-10, П. Петров-7, Елчинов-7, Чалъков-5, Иванов-2, Манчев-1, Колев-либеро /Катранджиев-5, Гаджанов-1, Телкийски, Юруков, Коцаков-либеро/.

ТОНИ КИРИЛОВ

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