Двуетажна торта и кралска корона за заслуги към целия род – специалният дар за 80-г. на Цветанка Стоицова

В родова среща превърнаха 80-ия рожден ден на майка си Цветанка Стоицова синът й Красимир Стоицов, кмет на благоевградското с. Делвино, и дъщеря й Анжела Вангелова, учител по физкултура в 11-то училище. Кръглата годишнина събра на парти цялата фамилия и най-голямата радост за рожденичката бе, че около трапезата заедно с набъбналото й с 4-ма внуци – Янко, Благовест, Цветелина, Ана, и 7 правнуци семейство бяха и сестрите, брат и близки родственици на покойния й съпруг, с които в годините обичта и уважението се пазят и надграждат.

Рожденичката с великолепния шарж, дело на внучката Ана Фамилията

С намигване към баба си внучката Ана Вангелова, страстен любител фотограф, й подари забавен шарж, на който Цветанка Стоицова е с кралска корона на главата. Точилката и книгата в ръцете са заради майсторлъка й на ненадминат кулинар, от двете й страни са наредени правнуците, а всеотдайността й и стремежът да помогне на всеки са отбелязани на дъската зад гърба й като ежедневни задачи.

Двуетажната торта с фойерверки стигна за всички, а наздравиците с благопожелания бяха безчет.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА