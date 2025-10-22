Дебат в Европарламента: Депутатите обсъждаха върховенството на закона в България

Европейският парламент в Страсбург обсъди състоянието на върховенството на закона в България. Дебатът беше включен в дневния ред по искане на групата на „Обнови Европа“.

Дебатът в ЕП беше доста разгорещен като в него основно взеха участие българските евродепутати. От ръководството на „Обнови Европа“ поискаха плащанията към България по Плана за възстановяване и устойчивост да бъдат спрени, заради проблеми с върховенството на закона – конкретно с ареста и обвинението срещу Благомир Коцев. Случаят с него беше сравнен със случая на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу.

На противоположно мнение обаче са евродепутатите от ГЕРБ-СДС и БСП.

Андрей Ковачев заяви, че през 2022 г. тогавашният министър-председател Кирил Петков е наредил незаконния арест на бившия премиер Бойко Борисов.

„Днес „Обнови Европа“, подведена от своите членове от България, истеризира проблемите, с които страната се сблъсква не от вчера – отслабена и недостатъчно ефективна съдебна система, редица важни органи на съдебната власт с изтекъл мандат, неяснота около антикорупционната комисия. Всичко това е резултат от политическа нестабилност и хаотични реформи“, подчерта Кристиан Вигенин, Прогресивния алианс на социалистите и демократите, ЕП.

И допълни: „И какво ни предлагате днес? Пропаганден дебат в Европейския парламент, спиране на средствата за България, европейска политическа намеса в работата на българския съд?“.

„Този дебат няма нищо общо с върховенството на закона. Това е политически спектакъл, режисиран с единствената цел – да надуе спихналия електорален балон на „Продължаваме промяната“. Нека припомним – през март 2022 г. тогавашният министър-председател Кирил Петков от „Обнови Европа“ нареди незаконния арест на Бойко Борисов, Севделина Арнаудова и Владислав Горанов – без доказателства, без обвинения – чист политически терор. Къде беше тогава „Обнови Европа“, когато се погазваше върховенството на правото? Къде беше този морален гняв, когато министър-председател използва институциите за лична разправа?“, попита Андрей Ковачев, ЕНП, ГЕРБ-СДС.