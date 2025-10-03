Талията не е единствената част от тялото, която може да издава опасност за здравето. Все повече изследвания сочат, че дебелият врат е тревожен сигнал за сериозни болести – от сърдечни проблеми и диабет до нарушения на съня. И още по-шокиращо: масивният врат е опасен дори при хора с нормално тегло.

Класическият индекс на телесната маса (BMI) често заблуждава – не различава мускули от мазнини и не показва къде се натрупват излишните тлъстини. Според д-р Ахмед Елбедиуи и д-р Надин Уейда от Кингстънския университет, обиколката на врата дава по-точна информация за опасните мазнини в горната част на тялото.

Тези мазнини са особено рискови – отделят мастни киселини, хормони и възпалителни вещества, които разбъркват нормалните функции на организма, повишават инсулиновата резистентност и натоварват органите.

Учени свързват дебелия врат с:

Метаболитни проблеми като диабет тип 2 и гестационен диабет;

Обструктивна сънна апнея, при която дишането спира по време на сън;

Еректилна дисфункция при мъжете;

Сърдечносъдови болести – високо кръвно, лош холестерол, а дори и риск от аритмия (предсърдно мъждене), която може да доведе до инсулт и внезапна смърт.

Изследванията доказват, че този риск остава висок дори след като се отчетат теглото, ръстът и талията. Особено опасно е за хора с наднормено тегло – група, в която попадат почти двама от всеки 5 американци.

Как да провериш дали си в риск?

Просто вземи рулетка и измери врата си. Над 43 см за мъжете и 39 см за жените вече е сигнал за внимание.

Макар че все още не се използва масово в клиничната практика, дебелият врат е лесен индикатор, който лекарите все по-често отчитат.

Добрата новина? Може да се намали с кардиотренировки, силови упражнения, качествен сън и балансирано хранене. Всичко това помага да се стопят мазнините в горната част на тялото и да се стабилизира метаболизмът.Ретро.бг