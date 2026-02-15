Дебютант в традиционния конкурс „Най-начетен майстор винар“ на читалище „Н. Вапцаров 1866“ спечели овациите за най-добро червено вино

Дебютно участие в традиционния конкурс „Най-начетен майстор винар“, организиран в навечерието на 14 февруари от благоевградското читалище „Н. Вапцаров 1866“, донесе първа награда на Стойчо Стоицов в най-оспорваната категория на червените вина. Решаващата дума за майсторлъка на участниците бе на енолога Мирослав Гарванов, натоварен с отговорността да дегустира и оцени достойнствата на 13 червени и 6 бели вина, всички правени с мерак и любов от реколта 2025. Гаранция за пълната безпристрастност при оценяването бе анонимността на пробите, дегустирани от енолога.

Виното, получило най-висока оценка, е мерло, а майсторът му разкри, че гроздето е събирало сладост в лозовите масиви на бившия шеф на „Напоителни системи“ и екскмет на с. Бучино Санде Костадинов.

Второто място бе присъдено на еликсира на Костадин Ханджийски, също дебютант в конкурса „Най-начетен майстор винар“, но пък с опит и високо оценен в съревнованието за титлата „Цар на виното“ в благоевградското село Дъбрава.

Двама участници си поделиха третото място с равен брой точки – Добрин Мазурски, който и миналата година впечатли енолога Гарванов и бе отличен с награда, и Красимира Костадинова, която за трети път участва с отлично вино в читалищната класация.

Енологът М. Гарванов дегустора пробите

Секретарят на читалището Ил. Юручки връчи грамоти за на всички участници в конкурса

Поетесата Надя Бойчева чете авторска любовна лирика

Добрин Мазурски Георги Анастасов

Илиян Бойчев Костадин Ханджийски



В конкурса за бели вина като най-добри майстори бяха отличени кметът на с. Селище Георги Анастасов и Илиян Бойчев, който с отлично качество на продукцията си 4-та година доказва, че владее тънкостите на винарството.

На всички участници секретарят на читалището Илиян Юручки връчи грамоти за смелостта да се включат в съревнованието, с пожелание догодина да се върнат с още по-пивко вино.

Награждаването на победителите в конкурса бе кулминацията на празника, посветен на виното и любовта. Той стартира с любовната лирика на поетесата Надя Бойчева, която подготвя за печат трета стихосбирка.

„Любовта и виното са две от най-старите и най-възпявани радости в човешката история. Още от древността хората са свързвали чашата вино с топлината на сърцето, с близостта и споделените мигове. Но както виното може да опияни, така и любовта може да заслепи“, каза дамата и в заключение обобщи, че живот без любов е като чаша без вино – празен и безвкусен.

ДИМИТРИНА АСЕНОВ