Дебютна точка за новака „Германея“ в Ботевград, сапаревобанчани скочиха на съдията за „цинична“ дузпа

Дебютна точка с 1:1 срещу „Балкан“ в Ботевград записа новакът в Югозападната Трета лига „Германея“. Гостите обаче скочиха на главния рефер Валентин Стефанов и се заканиха да внесат официална жалба в зоналната централа в столицата с претенции най-вече за отсъдената дузпа в техен ущърб, с която противникът се добра до хикса. Решението на арбитъра да отсъди 11-метров наказателен удар бе определено от потърпевшите като „цинично“. Преди да се възползва от съдийския подарък в 79-та мин., асът на ботевградчани Павел Петков се струполи артистично на границата на малкия пенал, но въпреки очевидната симулация представителят на футболната Темида посочи бялата точка под бурните протести на стража с капитанската лента Християн Александров и съотборниците му. Младокът Даниел Стоянов даде аванс на сапаревобанчани на празна врата 180 секунди по-рано след 40-метрово центриране от фал, при което голмайсторът засече с глава топката, върната от самата аутлиния към вратарското поле от Светослав Соколов. Хората Асен Нешев устояха на традиционния домакински натиск в началото на двубоя и на свой ред контраатакуваха при всяка отдала се възможност, но в крайна сметка не им достигнаха десетина минути, за да си тръгнат с пълен точков актив.

„БАЛКАН“: Стоименов, Метанов, Войнов, Дичев, Стефчов, Дамянов, Тафраджиев, Семерджиев, Бонев, Славков, П. Петков. Резерви: Пасалидис, З. Атанасов, Стефанов, Белмустаков, Лазаров, Л. Минев, Г. Георгиев, Редовски, Сотиров-вр.

„ГЕРМАНЕЯ“: Хр. Александров, Ангелов, Наков, Соколов, Рибарски, Д. Георгиев, В. Георгиев, Стоянов, К. Иванов, Чатов, Р. Атанасов. Резерви: Тодоров, Говедарски, Крумов, А. Георгиев, Живков, Златков, Плешай.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





