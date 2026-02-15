ДЕБЮТ IN MEMORIAM! Скритият свят на Ал. Караджов-Шерифа излезе за първи път пред публика на изложба за любовта и виното на 51 художници в Благоевград

Тематична изложба „Любовта и виното“ събра в навечерието на 14 фувруари в градската художествена галерия на Благоевград художници и ценители. 51 автори се представят с общо 96 творби. За първи път публиката има шанс да се докосне до скрития свят на Александър Караджов-Шерифа, легендарен тв оператор и творец, които приживе не склони да покаже свои работи дори в общи експозиции. Благодарение на съпругата му Юлия Караджова Сашо Шерифа прави своя дебют in memoriam и приковава вниманието с три рисунки, едната шаржов автопортрет.

Иван Милушев откри изложбата в присъствието на творци и ценители

Директорът на галерията Иван Милушев коментира, че връзката между любовта и виното не може да бъде разкъсана и това се доказва в човешката история – опиянението, било любовно или от вино, е съпътствало човека от векове и в повечето случаи резултатите от тази симбиоза са впечатляващи.

Творби на Ал. Караджов-Шерифа, сред които шаржов автопортрет

„Всички знаем, че вдъхновението трябва по някакъв начин да бъде стимулирано, и при художника като че ли хубавото вино е един добър инструмент, без да се прекалява, разбира се. А любовта, тя е в основата на всичко – на живота, на вдъхнодението, тя е основният смисъл на човешкото съществуване“, каза Милушев на откриването на експозицията, в която участват художници от Благоевград, Сандански, Гоце Делчев, Кюстендил и др.

Директорът на галерията подчерта присъствието на доц. Христо Шапкаров-Шапи с творби от последната му изява приживе в столичната галерия на ул. „Шипка“ 6 на общата изложба на благоевградската група на СБХ в началото на 2026 г.

„Щеше ми се като едно „сбогом“ от галерията да го покажем още веднъж и да присъства в тази изложба, тъй като раздялата ни с него беше съвсем наскоро. И за да не звучи тъжно, Шапи ще остане сред нас, докато ни има, и след нас благодарение на своето творчество и картините, които е рисувал през годините. На всички да е честит празникът – Трифон Зарезан или Свети Валентин, всеки да го празнува, както иска, няма никакво значение. Честита ни изложба!“, откри експозицията Иван Милушев.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА