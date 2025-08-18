Девет арестувани при спецакция в Пернишко

Иззети са различни видове и количества дрога с общо тегло около 240 грама, електронни везни, приспособления за разфасоване на опиати, мобилни телефони и парични средства

Специализирана полицейска операция по противодействие на престъпления, свързани с употребата и разпространението на наркотични вещества и шофиране на автомобили след употреба на алкохол и опиати е проведена на територията на Пернишка област през почивните дни. Задържани са петима души за притежаване на наркотични вещества и четирима за шофиране на автомобили под въздействието на алкохол и опиати. На паркинга на голям търговски център в гр. Перник криминалисти проверили лек автомобил „Лексус“, управляван от 23-годишен столичанин. В автомобила са открити и иззети 25 хапчета с тегло около 50 гр., реагирали на екстази и бучка бяло кристално вещество с тегло около 15 гр., реагирало на амфетамин. Последвали процесуално-следствени действия на адрес в гр. София обитаван от младежа, където разследващите намерили и иззели 3 електронни везни, 110 таблетки екстази, 15 хартиени свивки с вещество на бучки и тегло 8 грама, реагирало на кокаин, 3 мобилни тефлона и около 700 лева. На място е установен и задържан 26-годишен местен жител. В района на ЖП-Гара Перник, на ул. „Люлякова“ в гр. Радомир и в пернишкото с. Рударци органите на реда задържали трима мъже на 21, 22 и 26 години. Иззети са около 15 грама екстази, половин грам амфетамин и около 2 грама марихуана.

На ул. „Козлодуй“ в гр. Перник е установен 58-годишен мъж, седнал зад волана на лек автомобил след употреба на алкохол 2, 05 промила в издишания въздух. С 1, 35 промила е управлявал лек автомобил 41-годишен перничанин, а 26-годишен столичанин и 36-годишен перничанин са шофирали автомобили под въздействието на канабис, амфетамин и метамфетамин.

Деветимата са били задържани за до 24 часа с полицейски мерки, уведомена е прокуратурата и са образувани бързи производства, работата по които продължава.





