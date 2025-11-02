Девет души са с животозастрашаващи прободни рани след масовото кръвопролитие във влак във Великобритания снощи, съобщи полицията, цитирана от „Пи Ей Мидия“ и ДПА. Отделът за борба с тероризма започна разследване. Арестувани са двама заподозрени в нападение с хладно оръжие.

По сведения на очевидец единият от задържаните е имал голям нож. Той е бил зашеметен с електрошок, докато се е опитвал да се измъкне от местопрестъплението на жп гарата в Хънтингдън, Източна Англия.

Полицията на Кембриджшир обяви, че е изпратила свои служители в 19:39 ч. местно време след постъпили информации, че много хора са прободени с хладно оръжие във влак, посочва „Ройтерс“.

„Въоръжени служители бяха мобилизирани и влакът беше спрян в Хънтингдън, където бяха арестувани двама мъже. Редица хора бяха откарани в болница“, гласи изявлението на полицията. Над 30 полицаи са били изпратени на жп гарата, уточнява „Пи Ей Мидия“.

В болница са били настанени 10 души, като при един от тях няма опасност за живота.

Британският министър-председател Киър Стармър написа в социалната платформа „Екс“, че „ужасяващият инцидент“ буди силно безпокойство.

„Мислите ми са с всички пострадали, като изказвам огромни благодарности на екипите за спешна помощ за реакцията им. Всички в района трябва да следват указанията на полицията“, заяви премиерът.

Според британския в. „Таймс“ хора са се криели панически в тоалетните. Свидетел казва за изданието, че е имало „кръв навсякъде“ и че в блъсканицата хора са били „стъпквани“ от други.

В. „Сън“ цитира друг очевидец, според когото всичко „е било като на филм“. „Беше ужасна гледка“, казва той.

Предполага се, че нападението е започнало малко след като влакът е потеглил от Питърбъро. Композицията е била от Донкастър за Лондон.

Министърката на вътрешните работи на Великобритания Шабана Махмуд каза, че е „дълбоко натъжена“ да чуе за подобно кръвопролитие. „Призовавам хората на този ранен етап да избягват коментари и прибързани заключения“, заяви тя.

Nova