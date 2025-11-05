Дежавю! Втори съдия от АС – Благоевград отхвърли жалбите срещу решението на РИОСВ да пусне без екооценка „Универсал Строй Консулт“ да строи в парк Бачиново

Трите експертизи по делото са еднозначни – имотът не попада в заливаемата зона на реката, върху него няма мораториум, проектът съответства изцяло на ОУП според кмета Байкушев

Административен съд отхвърли жалбите на 13 активисти от различни партии в Благоевград и на сдружение „За дива природа Балкани“ срещу решението на РИОСВ да пусне без екологична оценка намерението на „Универсал Строй Консулт” ООД за застрояване на 118 дка от парк Бачиново. Съдия Димитър Думбанов реши, че жалбата е неоснователна, а доводът на оспорващите лица, че решението на екоинспекцията е незаконосъобразно, тъй като имотът попада в заливаемата зона на река Благоевградска Бистрица, се опровергава категорично от заключенията на вещите лица по основната съдебно-техническа експертиза, повторната и допълнителната. Заключението на последното вещо лице инж. Кирил Станоев е категорично, че имотът не попада в заливаемата зона на реката и „реално такъв проблем няма“. При повишаване на нивото на реката ще има заливане на десния бряг по посока на течението на водата, чието ниво е по-ниско, а имотът на „Универсал Строй Консулт“ ЕООД се намира на левия висок бряг.

Неоснователни са и възраженията в двете жалби, че върху имота е наложен мораториум с приетото Решение №167 от 29.05.2020 г. на ОбС – Благоевград. В т. 3 от решението е прието да бъде наложен мораториум върху процедурите за промяна на предназначението на спорни имоти, ползващи се като зелени площи, паркове и алеи, и да не бъдат внасяни предложения за изменения на ОУП и приемане на ПУП за такива имоти до срока на ревизията на ОУП от Общинския съвет.

Съдия Думбанов подчертава, че с предложения проект ПУП-ПЗ не се променя предназначението на имота, собственост на дружеството, нито той представлява спорен имот, ползващ се като зелена площ, парк и алея. Т.е. имотът на „Универсал Строй Консулт“ ООД не попада в обхвата на решението на ОбС от 29.05.2020 г., което бе гласувано единодушно от 33-мата съветници.

„От изисканата допълнително информация от кмета на община Благоевград става ясно, че представеният проект съответства изцяло на действащия Общ устройствен план и не предвижда промяна на предназначението на поземления имот. Следва да се отбележи, че по отношение на самия ОУП също е преценявана необходимостта от извършване на екологична оценка и след като е предвидена възможност имотът да се ползва за курорт и е определена зона Ок, следователно не съществуват пречки в него да се изграждат курортни обекти, жилищни сгради и др. обекти за обществено обслужване. Имотът, предмет на плана, не попада в границите на защитени територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие“, посочва в мотивите си съдия Думбанов и отхвърля жалбата.

Д. Думбанов

Калоян Ханджийски и Наталия Димитрова с вещото лице Кирил Станоев на последното заседание

Ищците са осъдени да изплатят на ответната страна МОСВ направените съдебни разноски в размер на 1114 лв. и 3550 лв. на заинтересованата страна – строителната фирма „Универсал Строй Консулт“ ООД. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС.

Така това е повторно и идентично съдебно решение по казуса, който се върти от 4 години и половина. Делото се гледа два пъти в Административен съд – Благоевград, а предмет на спора е решение от 11 март 2021 г. на РИОСВ, според което не е необходимо да бъде извършена екооценка при застрояване в имота.

Решението бе атакувано в съда през април 2021 г. първо от 13 активисти на различни политически партии в качеството им на физически лица, сред които Калоян Ханджийски, Наталия Димитрова, Анна Бистричка, Асен Балабанов, Валери Смиленов, Елка Апостолова, Димитър Делчев и др. Имаше жалба и от екозащитниците на сдружение „За дива природа Балкани“. Двете жалби бяха съединени за разглеждане в общо производство.

Горещият казус се падна на съдия Димитър Узунов, който през ноември 2022 г. постанови решение, с което отхвърли жалбата като неоснователна. В мотивите си посочваше, че доводът на оспорващите, че решението на РИОСВ е незаконосъобразно, тъй като имотът попадал в заливаемата зона на река Благоевградска Бистрица, е категорично опровергано от основната съдебно-техническа експертиза. Заключението на вещото лице е, че имотът не засяга заливаемата зона на реката. Неоснователни се явяват и възраженията на оспорващите за порочност на решението на РИОСВ поради непровеждане на обществени обсъждания преди неговото издаване, тъй като такива се провеждат само в случаите, когато се извършва екологична оценка, а настоящият случай не е такъв. Съдия Узунов не прие и доводите, че издаденото от РЗИ – Благоевград становище е формално. В него е посочено, че вредностите от транспортната и строителна техника по време на строително-монтажните работи ще са в малко количество, за ограничено време и на малка площ, а в етапа на експлоатация на обектите не се очаква наднормено замърсяване на въздуха в района, тъй като липсват източници, които да натоварват шумово околността.

С тези мотиви жалбата бе отхвърлена, като всеки от жалбоподателите бе осъден да плати по 100 лв. на фирма „Универсал Строй Консулт“ за направените съдебни разноски. Решението бе обжалвано пред ВАС и върнато за разглеждане на друг съдебен състав от АС – Благоевград заради експертно становище, че рискът от наводнение по бреговете на р. Благоевградска Бистрица е много голям. Според ВАС друг състав на АС – Благоевград е длъжен да разгледа основно заключението на вещото лице Цветкова, ако се наложи – да изиска трета експертиза, да събере още документи, да прецени каква част от терена попада във II и III пояс от санитарноохранителната зона около Помпена станция „Баража“ и да излезе с ново решение по казуса.

Делото бе разгледано повторно и съгласно указанията на ВАС съдия Думбанов назначи допълнителната експертиза, която бе представена от вещото лице инж. Кирил Станоев на провелото се последно заседание на 7 октомври.

Както „Струма“ писа, тогава се явиха само ексобщинският съветник от ДСБ Калоян Ханджийски и еколожката Наталия Димитрова, които останаха „последните мохикани“ по делото заедно с Владимир Милушев, Кирил Атанасов и Асен Балабанов, тъй като другите жалбоподатели един по един се отказаха от участие в процеса. Според експерта Станоев имотът не е в заливаемата зона на р. Благоевградска Бистрица, което е „ключът” за изхода на делото.

Вещото лице установява, че 77% от имота попада във втори пояс, а 23% – в трети пояс на санитарно- охранителната зона, учредена около ПС „Баража“. „Попадането на имота във втори и трети пояс на СОЗ не следва да се абсолютизира като необходимо и достатъчно условие за извършване на екологична оценка на представения ПУП-ПЗ“, счете вторият съдия докладчик Димитър Думбанов. Той взе същото решение като колегата си Димитър Узунов и отхвърли жалбата, след като и трите експертизи отговарят еднозначно, че имот с пл. № 04279.607.32 не попада в крайбрежната заливаема ивица на р. Благоевградска Бистрица.

Припомняме, че историята започва преди 14 години. Тогавашният кмет на Благоевград Костадин Паскалев издава заповед №719/22.06.2011 г., с която допуска изработването на проект на ПУП-ПЗ на поземлен имот в крайградския парк Бачиново, според който 18 858 кв.м се преотреждат от „за спортно игрище“ в „за ново свободно застрояване на жилищни сгради за постоянно обитаване, хотелски комплекс с ресторант, спа център, плувен басейн, тенис кортове, подземни и надземни гаражи“. Предвижда се достъп до имота с автомобили чрез два подхода и канализация, която да зауства дъждовните и дренажни води в градската река, като бъде изградена подпорна стена с цел предотвратяване изравянето на брега. Едва през лятото на 2020 г. „Универсал Строй Консулт“ ООД, който е собственик на имота, подава молба в РИОСВ за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка за проекта. Екоинспекцията, от своя страна, иска становища от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ /БДЗБР/ – Благоевград и от Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ – Благоевград и от двете институции пишат, че не е необходимо извършване на екологична оценка. В резултат становището на РИОСВ е същото – теренът не е в заливаема зона и няма нужда от екооценка. В Закона за водите има категорична забрана за извършване на строителни дейности в крайбрежните заливаеми ивици на реките и там никой няма право да строи стопански и жилищни постройки. Трите експертизи по делото са категорични, че имотът на „Универсал Строй Консулт“ ООД е извън заливаемата зона на р. Благоевградска Бистрица. Така че планът за строителство в имота на дружеството собственик на Бачиново става все по-възможен и осъществим. Преди това трябва да се произнесе и ВАС.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА