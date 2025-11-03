Дежавю! Повторен провал на конкурса за председател на РС – Разлог

Конкурсът за председател на Районен съд – Разлог се провали за втори път. Нито един съдия не е подал документи за участие показа справката на сайта на ВСС, а крайният срок изтече на 26 октомври.

Припомняме, че повторната конкурсна процедура бе обявена, след като тази през август не се осъществи поради нулев интерес. След това дежавю РС – Разлог остава с временния председател съдия Давид Сукалински.

Припомняме, че той изпълнява функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Разлог от около 5 месеца, след като предишната председателка поиска да се оттегли и да остане редови съдия. Велина Полежанова подаде заявление на 05.06.2025 г. за преназначаване, а на 10 юни СК на ВСС определи Давид Сукалински за председател на съда до провеждането на конкурс за избор на титуляр. В РС – Разлог има 6-има съдии, като двама от тях – Велина Полежанова и Искра Трендафилова, са с най-голям стаж. От новите попълнения са другите четирима съдии – Давид Сукалински, Диана Павлова, Галена Манова-Узунова и Антонина Якимова.

Давид Сукалински стана съдия през юли 2023 г. след спечелен външен конкурс. От април 2024 г. до януари 2025 г. бе назначен за заместник-министър на икономиката и индустрията, след което отново се върна в РС – Разлог.

Д-р Давид Сукалински е магистър по право от ЮЗУ „Неофит Рилски“, магистър по финанси от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ и по история от Нов български университет. Защитил е дисертационен труд за докторска степен по наказателен процес в Югозападен университет „Неофит Рилски”. Преподавател по „Наказателно-процесуално право“ и „Данъчни нарушения и наказания“ в същия университет между 2010 г. – 2023 г. В периода 2015-2021 г. е бил заместник-председател на патентно ведомство на Република България. От 2016 до 2021 г. Сукалински е член на Съвета по европейски въпроси и ръководител на работна група „Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост”. Бил е административен директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД. От 2008 до 2015 г. е адвокат в Адвокатска колегия – Благоевград. Сукалински е бивш председател на СДС – Благоевград и ексобщински съветник. Съпругата му Катя Сукалинска е съдия в РС – Благоевград.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА