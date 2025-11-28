„Дейли Мейл“: Ванга е предсказала астероида на извънземните – щели да кацнат по време на голямо спортно събитие

Баба Ванга е предсказала астероида на извънземните, които щели да кацнат по време на голямо спортно събитие. Това пише в. „Дейли Мейл“, който съпоставя предсказанията на Ванга с тези на Живия Нострадамус, както наричат 38-годишния бразилец Атос Саломе. Той също предрекъл пристигането на извънземните и сега конкретизирал, че става въпрос за прочутия междузвезден обект 3I/ATLAS.

Че 3I/ATLAS е кораб на извънземните, твърди и харвардският астроном Ави Льоб, който изчислява траекторията на предполагаемия астероид и стига до заключението, че това не може да бъде маршрут, придобит по естествен начин от отчупила се 24-километрова скала с форма на пура, а си е целенасочено гледане от страна на извънземните към планетите в нашата Слънчева система. Льоб оценява вероятността такава орбита да се появи случайно на 0,2%, а вероятността траекторията да премине за пряко наблюдение на три планети – на фантастично малките 0,005%. 3I/ATLAS е бил умишлено изстрелян, за да може да опознае по-добре Слънчевата система, вади заключение астрономът. Галактическият пътешественик идва от съзвездието Стрелец, където има огромно струпване на звезди и се предполага, че е с най-голяма вероятност в нашата галактика да съществуват планети с разумен живот.

Що се отнася до пророчеството на Ванга, за което пише „Дейли Мейл“, то било направено отдавна, но с категоричност за тази година, а такова направил и Живия Нострадамус (Атос Саломе). Изданието съобщава: „Българската мистичка Баба Ванга, която почина през 1996 г., предсказала, че Земята ще осъществи контакт с извънземен живот по време на „голямо спортно събитие“.

Саломе от Бразилия също така предупреждава, че 2025-а ще бъде годината, в която „човечеството може да загуби контрол над технологиите“. С възхода на изкуствения интелект, квантовите изчисления и медицинския напредък той казва, че светът може да е на ръба на революционен прогрес – или на непосредствена катастрофа.Ретро.бг