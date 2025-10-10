ПИРИНСКАТА БУНДЕСЛИГА! „Места“ оцеля наполовина в „Клетката“ на Вълкосел, присъдата на феновете: „Мъка ще е тази година“, животни опасоха тревата на „Арена Бачево“

Граничарите изкачиха върха, животни опасоха тревата на „Арена Бачево“

Действащият първенец в пиринската бундеслига „Места“ оцеля наполовина в „Клетката“ на Вълкосел, но поредното равенство 1:1 с местния „Стрела“, трето за хаджидимовци в петте изиграни мача, хвърли в отчаяние техните фенове, които издадоха красноречивата присъда: „Мъка ще е тази година“. Младокът Ибраим Софтов сне усмивките по лицата на гостите от пограничното градче с ювелирно изпълнение в 66-та мин., с което елиминира преднината на противника, осигурена от Благой Пасков в 49-та мин., когато елитният лайсмен със свирка в уста Николай Попниколов отсъди дузпа за огромно неудоволствие на близо 500-те привърженици на домакините. Хората на Ангел Маджиров и вълците се очертават дотук в първенството като най-хиксаджийските отбори, което ги държи извън челната тройка.

Голът на Бл. Пасков /първият вляво на горния ред на сн. 1/ стигна само за точка срещу вълците след фамозното попадение на тийнейджъра И. Софтов /вдясно на сн. 2/

В неделя на стадион „Димитър Лекин“ в Хаджидимово пристига високолетящият „Копривлен“, който се възползва от издънките на съводачите „Червено знаме“ от Кочан и „Авангард“ от Бачево, за да се изкачи на върха в класирането в зона „Места“ на „А“ областната група с пълен точков актив от 12 пункта. Лидерската рокада стана факт с домашния успех на граничарите с 2:1 срещу „Белица“. Тони Шопов откри резултата, а Петър Лазаров заби победното попадение. Временно паритета възстанови Димитър Терзиев и това е първият гол от началото на кампанията в мрежата на копривленци, които оглавяват таблицата с 4 от 4 и мач по-малко от основните конкуренти. Неделните домакини на голямото дерби взеха превантивни мерки за разделяне на двете агитки на безопасно отстояние една от друга. От клуба предупредиха своевременно, че за запалянковците от Копривлен е определен източният сектор до съблекалните, докато ултрасите на „Места“ ще бъдат настанени на западната трибуни откъм парка.

Граничарите от Копривлен видяха края на серията „суха мрежа“, но се настаниха на лидерската позиция Милата родна картинка с пасящите коне на „Арена Бачево“



Освен горчилката от класическото поражение вкъщи с 0:3 от „Върбица-Ореше“ досегашният челник „Авангард“ трябваше да понесе и животинското нашествие в своя футболен дом „Арена Бачево“.

ТОНИ КИРИЛОВ