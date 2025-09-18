Действащият шампион в пиринската бундеслига „Перун“ с класическа издънка на старта на сезона

Действащият шампион в зона „Струма“ на пиринската бундеслига от предната кампания „Перун“ тръгна в новото първенство с класическа издънка вкъщи с 0:3 срещу най-сериозния си опонент през миналия сезон „Ветрен“ от Полена. В хода на предсезонната си подготовка кресненци се сдобиха с официален спонсор, който направи първия си жест към отбора с доставката на нови екипи, но това не спомогна дори за частичен успех. Капитанът на гостите от симитлийското село Димитър Милчов подплати силната си игра с откриващия гол в срещата след прецизно подаване на Симеон Малиновски. До почивката аванса удвои с глава Кристиян Топузов, който се озова на върха на режеща контра, а попадението изработи със самостоятелен рейд и отлично центриране Румен Аспарухов. Домакините понечиха да се върнат бързо в мача, но вместо мрежата нацелиха гредата. Опитите им да го сторят през втората част срещнаха непробиваемата защитна стена на съперниците, които на свой ред използваха оголилите се пространства в противниковата половина и държаха под напрежение опонента си. На два пъти Кирил Мутавджийски беше близо до гола, пропуск отиде на сметката и на Радослав Пецанов, но в 70-та мин. нямаше прошка след безупречния изстрел на Аспарух Шекеров, който сложи точка на спора и попари домакинските надежди поне за равенство.

Новата премяна и гарантираната от официалния спонсор финансова стабилност не помогнаха на перуните /сн. 2 и 3/ сн.3 Капитанът на граничарите Ал. Ханджийски /вторият отдясно на сн. 4/ огорчи „Рилци-бразилци“

Зрелищна голеада поднесоха на феновете отборите на „Рилци“ и „Граничар“, но в крайна сметка трите точки отпътуваха за Логодаж. Решителните две попадения за победата с 4:2 заби асът на гостуващия тим Александър Ханджийски. Златния шанс на „бразилците“ да се доближат поне до частичния обрат се откри пред ветерана в техните редици Вилиян Михайлов, който обаче изпусна отсъдената дузпа и с това уби окончателно интригата. В следващия кръг граничарите посрещат наранените перуни, докато „Рилци“ гостува на новия ФК „Юнайтед“.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





