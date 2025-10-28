Деканът на Правно-историческия факултет в ЮЗУ проф. д.н. Г. Белова и студентката Л. Причкапова посетиха Европейския парламент

Деканът на Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. д.н. Габриела Белова и студентката от факултета Лазара Причкапова, член на неправителствената организация More Women in Power (MWP), взеха участие в официално посещение в Европейския парламент.

Делегацията, водена от председателката на MWP Евелина Цилева и Лазара Причкапова, се запозна с дейността на Европейския парламент и се включиха в открита дискусия с евродепутата Ева Майдел. Разговорите обхванаха ключови теми като европейската интеграция и дигитализацията и членството в еврозоната, като специален акцент бе поставен върху насърчаването на участието на жените в политиката и обществения живот – основна мисия на More Women in Power.

Деканът проф. д.н Г. Белова и третокурсничката по право Л. Причкапова в Еропейския парламент /сн. 1/, с евродепутата Ева Майдел /сн. 2/ и участниците в делагацията С евродепутата Ева Майдел Сучастниците в делагацията

Сред участниците в делегацията бяха и доц. д-р Силвия Георгиева и проф. д-р Поля Кацамунска от Университета за национално и световно стопанство.

По време на визитата делегацията проведе и срещи с млади професионалистки, работещи в екипите на българските евродепутати. Обсъдени бяха теми, свързани с кариерното развитие в европейските институции, възможностите за млади специалисти и предизвикателствата пред тях.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА