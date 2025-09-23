Деканът на Филологическия факултет в ЮЗУ и преподаватели гостуваха за първия учебен ден на български училища в Испания

Деканът на Филологическия факултет на Югозападния университет в Благоевград доц. д-р Радослав Цонев и преподавателите проф. д-р Стилиян Стоянов и доц. д-р Таня Стоянова проведоха преподавателска и обучителна мобилност в Испания. Като част от дейностите на факултета по ННП „Българистика“, представителите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ присъстваха като официални гости при откриването на новата учебна година в българските училища в столицата Мадрид и в гр. Мостолес. В специалното си обръщение доц. Р. Цонев подчерта, че за Югозападния университет опазването на българския език и култура зад граница е не само приоритет, но и мисия, пожела на учениците успех по пътя към знанието и благодари за усилията и отдадеността на учителите и родителите.

Представителите на ЮЗУ с учители, ученици и родители при откриването на учебната година в българското училище в Мостолес /сн. 2, 3/ сн.3

По време на проведените работни срещи с председателя на Асоциация „Балкан“ Катя Досева и директорката на ПБНУ „Св. Иван Рилски“ в гр. Мостолес Антоанета Мишева бяха обсъдени възможностите за бъдещо сътрудничество между ЮЗУ „Неофит Рилски“ и българските неправителствени организации и неделни училища в Испания, сред които и съвместното организиране на конференция и обучителен семинар по български език, литература и култура в Мадрид през 2026 г. по повод 23 години от създаването на училището и 50 години от създаването на Югозападния университет.

