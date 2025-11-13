Делегация от община Гоце Делчев бе на работно посещение в община Берово, Република Северна Македония

Делегация от община Гоце Делчев, водена от кмета Владимир Москов бе на работно и приятелско посещение в община Берово, Република Северна Македония, където домакин бе кмета Петър Ружински.

Срещата се проведе в присъствието на председателя на Пенсионерската асоциация – Гоце Здравковски и съветника от Бюрото за развитие на образованието Зоран Мазновски, от страна на домакините. В делегацията от община Гоце Делчев присъстваха още Костадин Харисков – началник на отдел „Образование, култура , социални дейности спорт и младежки дейности“, както и Мариана Костадинова, директор на детска градина „Джани Родари“ от община Гоце Делчев, с която община Берово реализира съвместен проект през 2015 г. за подобряване на енергийната ефективност „Зелено бъдеще за нашите деца“.

В приятелска атмосфера двамата кметове обсъдиха задълбочаване на сътрудничеството в областите на културата, туризма, образованието, социалната и детската закрила, както и обмен на идеи и опит между бизнес секторите от двете страни на границата.

В края на срещата двете страни изразиха готовност за продължаване и насърчаване на приятелските отношения, обмена на добри практики и сътрудничеството чрез съвместни дейности и бъдещи проекти от взаимен интерес.