Държавата може да има само един премиер. Това заяви лидерът на „ДПС-Ново“ начало във връзка с думите на Бойко Борисов, че в държавата има петима премиери, а сред тях е и Делян Пеевски. Държавата може да има един премиер, един президент и един шеф на парламента„, категоричен е той.

Пеевски заяви, че подкрепя Борисов за това, че министрите и премиера трябва да бъдат в Плевен и да решат проблема с водната криза. „Премиерът Желязков го няма, но има вицепремиер. Надявам се още днес той да го замести в Плевен, заедно с шефа на борда по водите и на смени да стоят там, докато решат кризата“, подчерта той.





