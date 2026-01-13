Делян Пеевски към Васил Терзиев: София е в криза! Оставка!

Лидерът на ДПС и ПГ на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски излезе с остра позиция относно състоянието на столицата и поиска незабавната оставка на кмета Васил Терзиев.

Ето и пълния текст на позицията:

„Месеци наред столицата на България, най-големият град, в който живеят една шеста от хората в тази страна, градът, посещаван от над милион български и чуждестранни туристи годишно, тъне в боклук и мръсотия!

Кой разпореди това безобразие?!?

Отговорът е много лесен – кметът на София Васил Терзиев.

Кмете, София е в криза с боклука! За този провал изходът е един – незабавна оставка!

Още днес ние ще сезираме МОСВ/ РИОСВ – София и МЗ/ РЗИ – София за спешна оценка на риска за живота и здравето на хората – за незаконните сметища, за несъбраните битови и промишлени отпадъци и нарушенията на Закона за управление на отпадъците и Закона за здравето. Време е за действия“.