Пеевски с първа реакция след падането на кабинета: Цялата отговорност е на коалицията „Сорос“, печелившият е друг

„Ние сме ги подкрепяли, за да можем да помагаме на хората“. Това обяви пред журналисти лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски минути след като стана ясно, че кабинетът „Желязков“ подава оставка.

„Решението за оставката е на мандатоносителя и на партиите в коалицията. Подкрепяхме ги заради бюджета, който беше много социален и ние го защитавахме. Казахме НЕ на олигархията и на намаляването на данъците за нея. Трябваше да има данък дивидент, данък за хазарта. За да има достатъчно средства за всички съсловия. Това е нашето мнение“, заяви Пеевски.

„България трябва да бъде социална държава и да помага на хората. Затова в момента цялата отговорност е на коалицията Сорос – ПП-ДБ имам предвид. Само да им кажа още едно нещо – печелившият е друг и да идва още днес“, допълни лидерът на ДПС-Ново начало.