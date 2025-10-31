Делян Пеевски: Стана практика съдът да пуска убийците на пътя

Скандалното решение на Врачанския окръжен съд, да пусне на свобода срещу парична гаранция шофьор, убил пешеходец на пътя и избягал от местопроизшествието, е поредната демонстрация за пренебрежение към очакванията на хората за справедливост. Това пише партията „ДПС-Ново начало“ в своя сайт.

Делото е образувано след внесено искане от прокурор от Окръжна прокуратура – Враца за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняем за това, че на 26 октомври тази година, е блъснал и убил пешеходец, след което е избягал от местопроизшествието. Съдът обаче го пуска на свобода, срещу парична гаранция.

„Доверието, което трябва да създава и справедливостта, които трябва да въздава съдът са несъвместими с подобни действия от страна на магистрати! Затова ще сигнализирам Инспектората към ВСС за проверка на интегритета на състава, постановил това решение“, категоричен е лидерът на партията Делян Пеевски.

Той определи практиката да бъдат пускани на свобода от съда извършители на убийства при ПТП и бавното правораздаване като „особено цинични“ и смята, че представляват много тревожен сигнал към близките на жертвите и обществото, които очакват справедливост.