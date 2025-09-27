Ден, изпълнен със срещи с изкуството, с добротата, пъстрота и веселие в Радомир

Първият ден на Арт-фестивала в Радомир, организиран от общината събра стотици деца и възрастни. Те се насладиха на изпълненията на известни артисти, певци, срещнаха се с художника академик Симеон Спиридонов, с писатели,

„Живея с една единствена мечта – хората да бъдат по-добри и мъдри.“ – с тези думи акад. Симеон Спиридонов откри първия ден на Арт фест Радомир в Общинския исторически музей. Срещата с него се превърна в незабравим урок по доброта и мъдрост за 50 деца, които имаха възможност да се докоснат до тайните на изобразителното изкуство и да почерпят вдъхновение от един от най-ярките български творци.

Още в първия ден публиката се наслади на Еко театър – „Приказка за юначета с празни тумбачета“, спектакъл с важни послания за природата, храната и отговорността ни към света около нас – че грижата за себе си и за Земята вървят ръка за ръка.

Авторката Цветелина Цветкова представи своята детска книга „Нищимошката“ – история, която учи децата на приятелство, вяра в доброто и способността да откриваме смисъла и в най-малките неща.

Сцената оживя и с изяществото на балетната школа „Миронова“ към НЧ „Напредък-1895“, а вечерта завърши с истински музикален празник – концерт на група „Медикус“ със специалното участие на Коцето-Калки. Публиката пя и танцува заедно с най-емблематичните хитове на Калки, а финалът беше особено емоционален с вечния символ на българската музика – „Облаче ле бяло“. След това вечерната програма продължи с впечатляващия цирков спектакъл „Цветя на пилони“, а финалният акцент за деня беше зареден с много смях и настроение – стендъп шоуто на Ники Станоев.

Паралелно с артистичните програми, гостите на фестивала през трите дни могат да разгледат и Арт базар, където щандовете предлагат разнообразие от бижута, ръчно плетени изделия, иконопис и живопис, уникални сувенири, подаръци, диадеми и калъфи за книги, арт изделия от природни материали, както и модерни 3D и лазерно гравирани творби. Базарът е място, където традицията и съвременното изкуство се срещат в едно пъстро изобилие.

Пица акробатика пък успяха да видят първите посетители на фестивала, а след това пробваха невероятния вкус на италианските пици, които ще бъдат сред участниците и през съботния ден.

Днес програмата на фестивала продължава с още по-интересни и забавни срещи с красивото.

