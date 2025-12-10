Ден на отворените врати в Окръжен съд – Благоевград

Председателят Петър Узунов: Ясно съзнаваме задължението си на надежден партньор в борбата срещу насилието

„Темата за насилието засяга цялото общество, а като институции, призвани да защитават правата и достойнствата на гражданите, ние ясно съзнаваме своето задължение на надежден партньор в борбата срещу този тежък социален проблем”. Това каза председателят на Окръжен съд – Благоевград Петър Узунов в началото на днешния Ден на отворените врати в Съдебната палата в Благоевград, посветен на темата „Страхът погубва разума. Насилието не е решение“.

„Работата на съда е не само да прилага закона, но също така да вдъхва доверие и да информира, именно това е целта на Деня на отворените врати, да дадем възможност на гражданите, институциите и всички останали наши партньори да се запознаят отблизо с дейността на съда, с процедурите и механизмите, въобще с целия инструментариум, с който съдът отговаря на предизвикателствата, свързани с насилието”, посочи още съдия Узунов. По думите му сътрудничеството между различни институции – съд, прокуратура, полиция, социални служби, училища, неправителствен сектор, може да изгради среда на нетърпимост към насилието.

„Въпреки че се образуват дела по Закона за защита от домашно насилие, жертвата търси защита от съда, а около половината от тези дела се прекратяват поради оттегляне на молбите”, каза председателят на Районен съд – Благоевград Румяна Митева. По думите й това е големият проблем, защото след образуване на дело, когато насилникът бъде уведомен, че се води такова дело, започват манипулации, заплахи, убеждаване жалбата да бъде оттеглена.

Според председателя на Районния съд в Благоевград усилията следва да са към подпомагане на нуждаещите се, които да осъзнаят, че насилието е проблем, както и да бъдат насочени към кого да се обърнат – институции и неправителствени организации.

В рамките на деня се проведе и дискусия, посветена на темата за домашното насилие, в която се включиха Десислава Ечева от фондация „Импруув“ и председателят на фондация „Пулс“ Веселина Иванова, зам. кметът по образование, бизнес развитие, социална и здравна политика в община Благоевград Боряна Шалявска, секретарят на Местната комисия за борба с трафика на хора Любка Костадинова, председателят на Общински съвет по наркотични вещества Магдалена Рахова и психологът д-р Десислава Иванова.

ИВАН ИВАНОВ