Ден на родилната помощ: Служители на община Дупница благодариха на медиците

В Деня на родилната помощ служители на община Дупница посетиха двете акушеро-гинекологични отделения в града. Те изразиха своята благодарност към медиците за техния всеотдаен труд, професионализъм и грижа, посветени на една от най-важните мисии – раждането на нов живот.

Главният секретар на община Дупница Зорница Трифонова и зам. кметът Валентина Караганова пожелаха на лекарите и акушерките здраве, удовлетворение от работата и много щастливи мигове, споделени с новородените и техните семейства. Община Дупница пожелава да се раждат все повече и повече деца!