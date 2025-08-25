Департаментът за езиково обучение и продължаващо образование на ЮЗУ обяви прием на документи за придобиване на учителска правоспособност по 21 предмета

Прием на документи за придобиване на учителската правоспособност в различни предмети и области обявиха от ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград. Припомняме, че с решение на Академичния съвет в структурата на университета бе обособено ново звено – Департамент за езиково обучение и продължаващо обучение. Той бе официално открит на 5 юни т. г. в присъствието на множество гости. Лентичката срязаха ректорът проф. Николай Марин, началникът на РУО Ивайло Златанов, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам. министърът на образованието Емилия Лазарова, началникът на кабинета на министър Вълчев Наталия Михалевска, която подари на ректора златна фиала от Панагюрското съкровище с пожелание за „златни времена“ пред Югозападния университет. Тогава бе представен и академичният състав на департамента, съставен от специалисти в различни професионални направления и области на висшето образованието. Така новото звено стартира дейност, като една от тях са дългосрочните курсове с продължителност на обучението най-малко два семестъра, осигуряващи възможност за придобиване на нова или допълнителна квалификация, специализация (професионална квалификация за повишаване на придобитата квалификация по дадена специалност), професионално-педагогическа специализация. Курсовете, за които е обявен прием на документи, са за придобиване на педагогическа правоспособност в общо 21 предметни области /от учител по история и цивилизация, география, химия, физика, български език и литература, философия, чужд език, музика, изобразително изкуство… до учител по туризъм, икономически дисциплини, туризъм…/, а също така по здравен мениджмънт, дигитална култура и общество, нови медии и култура, като кандидатите трябва да отговарят на определени условия. Така например за придобиване на допълнителната професионална квалификация /ДПК/ „Учител по математика“ могат да кандидатстват лица, които се обучават в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Математика“, както и завършили висше образование в професионалните направления: „Икономика“, „Физически науки“, „Математика“, „Информатика и компютърни науки, „Технически науки“. От ДПК „Педагог, възпитател на деца в ранна детска възраст“ (задочна форма на обучение) с продължителност 1 година /2 семестъра/ могат да се възползват завършилите висше образование с ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“, по специалностите „Медицинска сестра“ „Акушерка“; „Лекарски асистент“; „Социален педагог“.

За учител по „Гражданско образование“ могат да кандидатстват лица, придобили висше образование в общо 8 професионални направления: „Педагогика”; „История и археология”; „Философия”; „Социология, антропология и науки за културата”; „Психология”; „Политически науки”; „Право”; „Науки за земята”. Към всеки един от предлаганите курсове са описани условията за кандидатстване, а сред необходимите документи са заявления по образец ксерокопие и оригинал на дипломата за висше образование /титул и приложение/. След проверка оригиналът на дипломата се връща. Таксата за кандидатстване е 30.00 лв. Документите се подават във факултетните канцеларии. Кандидатите се информират лично в съответните факултети за резултатите от класирането и за сроковете за записване.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА





