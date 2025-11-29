Департаментът на ЮЗУ приема документи за обучение в задочна форма за придобиване на допълнителни професионални квалификации

Департаментът за езиково обучение и продължаващо образование на Югозападния университет обявява прием на документи за обучение в задочна форма за придобиване на допълнителни професионални квалификации /ДПК/. Припомняме, че в новото звено, което тържествено бе открито в края на месец май, вече се осъществява обучение на над 120 специализанти, желаещи да придобият ДПК „Учител по…“,

а сега има и допълнителен прием. Сред професионалните квалификации са педагог, възпитател на деца в ранна детска възраст, със срок на обучение от два семестъра, като кандидатите трябва да имат бакалавърска и/или магистърска степен от професионални направления: 1.2. „Педагогика“ и 7.5. „Здравни грижи“ по специалностите: „Социален педагог“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“.

Също така се предлагат ДПК за учител по информатика и информационни технологии, по физика, химия, химия и биология, химия и човекът и природата, по география и изобразително изкуство.

Срокът за подаване на документи е от понеделник /1.12./ до 19.12.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА