Депутатите включиха в дневния си ред първото четене на промени в закона за НСО

Депутатите включиха в днешната си програма първото четене на промени в закона за Националната служба за охрана (НСО) с вносител Калин Стоянов от парламентарната група (ПГ) на „ДПС-Ново начало“. „За“ точката да бъде трета за днес гласуваха 95 народни представители, „против“ бяха 83-ма.

На 11 септември Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред гласува на първо четене промени в Закона за Национална служба „Охрана“ (НСО), внесени от Калин Стоянов от „ДПС-Ново начало“. Промените предвиждат да отпадне функцията на НСО да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента.





