Депутатите дебатираха по шестия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“, ще го гласуват утре (ОБНОВЕНО)

Шести вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“. Вносители са ПП-ДБ, подкрепени от депутатите на АПС и МЕЧ. Темата на вота е „Провал в икономическата политика”. До поредното искане на оставката на кабинета се стигна след масови протести в страната.

От втората политическа сила обясниха, че именно водената от кабинета „Желязков” икономическа политика е причината толкова много хора да излязат на протест. Премиерът Росен Желязков вече заяви, че правителството няма да подаде оставка и че е готов да влезе в дебат по вот на недоверие.

Засега сметките показват, че само гласовете на опозицията няма да са достатъчни. Гласовете „за“ вота на недоверие на вносителите от ПП–ДБ, АПС и МЕЧ са общо 62. Ако към тях се присъединят „Възраждане“ и „Величие“, общият брой става 105, което е под нужното мнозинство от 121 гласа, предава Нова.

От друга страна, против вота на недоверие и в подкрепа на правителството има 131 гласа. Те са на депутатите от ГЕРБ–СДС, „Има такъв народ“, БСП и „ДПС – Ново начало“.

Според правилника на Народното събрание гласуването трябва да се проведе между 24 и 48 часа след края на дебатите. Продължилата около четири часа дискусия в сряда завърши с решение вотът да бъде гласуван в 13.30 ч. в четвъртък.

Точка първа в дневния ред на депутатите на заседанието в сряда беш вотът на недоверие. Това всъщност не е първият такъв, свързан с темата за икономическата политика. Третият вот на недоверие също беше за провал във финансите. Той обаче беше отхвърлен и тогава управляващите успяха да спасят настоящото правителство.

Шестият вот на недоверие ще се проведе на фона на протести, заявката за които е да бъдат по-мащабни и от предишните. Въпреки недоволството, управляващите обявиха, че нямат намерение да подават оставка заради влизането на страната ни в еврозоната.

Вместо това те се заеха с прекрояване на бюджета за догодина. Той в момента се разглежда в комисии, очаква се да влезе и в зала, за да бъде разгледан до края на седмицата на първо четене, а на второ – да се приеме до коледните празници.

Разискванията в пленарната зала по вота на недоверие започнаха в 10 часа. Дебатът се води основно от опозицията – имаше спорове, но не и скандали. Още преди това вносителите на вота призоваха за подкрепа от всички формации, включително от редиците на управляващите.

„Очакваме той да бъде подкрепен от всички, у които е останал елементарен политически инстинкт. Улицата и площадите в цялата страна казаха едно: „Оставка!”. Тази власт вече е паднала – остава само формалното ѝ потвърждение”, заяви Божидар Божанов от ПП-ДБ.

Управляващите обаче са категорични – чуват исканията на протестиращите, но пред тях има по-важна задача. „Остават ни 20 метра до финала – да влезе еврото от 1 януари. Влизането на ГЕРБ в това правителство беше, за да влезем в еврозоната. И няма да се съглася да я компрометираме преди еврото. След 1 януари ще говоря за оставки и протести. Обявил съм го на всички партньори – ще бъдем консолидирани не на инат, а за да влезем в еврозоната”, обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Спорът се пренесе и в залата, а част от формациите в опозиция засегнаха и темата с протестите и контрапротестите.