Депутатите на ГЕРБ в Пиринско започват срещи с гражданите по заповед на Борисов

По-малко от 24 часа след изявлението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, в което каза, че ГЕРБ няма място в подобно управление, депутатите от Пиринско започват срещи с гражданите.

Лидерът на ГЕРБ още вчера даде указания на народните си представители, като каза същите да започнат срещи с гражданите, за да се види „колко е изядено от ГЕРБ“ в различните избирателни райони.

Още снощи депутатът от Сандански Георги Георгиев обяви в профила си във Facebook, че днес в 12:00 часа ще има извънредна среща в офиса на ГЕРБ в града, а от 14:00 часа среща с медиите и граждани ще има в офиса на ГЕРБ в Благоевград.

И другите трима депутати – Иван Герчев, Стефан Апостолов и Костадин Стойков предстои да организират подобни срещи.