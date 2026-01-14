Депутатите почетоха Димитър Пенев с минута мълчание

Народните представители почетоха паметта на футболната легенда Димитър Пенев с минута мълчание, съобщава БГНЕС.

Бившият футболист и треньор на ЦСКА и българския национален отбор Димитър Пенев на 3 януари почина на 80-годишна възраст. На 5 януари хиляди хора изпратиха Пенев в последния му път.

Поклонението пред тленните останки на треньор номер 1 на България за 20-и век бе на Националния стадион „Васил Левски“, като да си вземат последно сбогом с него присъстваха редица бивши футболисти, спортни деятели, политици и почитатели, на които Димитър Пенев донесе огромна радост с постиженията в забележителната си кариера.

Във вторник стана ясно, че ще бъде вдигнат паметник на Димитър Пенев пред новия стадион на ЦСКА в „Борисовата градина“. Новината съобщи кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков в официалния си профил в социалните мрежи.

Той уточни, че решението е взето на среща при столичния градоначалник Васил Терзиев по-рано във вторник, заедно с представители на „червения“ клуб.