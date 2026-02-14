Депутатската заплата расте с 9%, дори най-ниската минава 5500 евро

Депутатите, премиерът и президентът ще получават вече с 9,09% по-високи заплати. Това показват данните за пазара на труда през четвъртото тримесечие на м.г., които НСИ публикува в петък.

Увеличението на парите на депутатите се получава заради ефекта от декемврийското раздаване на бонуси в държавните ведомства. Те се смятат за част от основното трудово възнаграждение и така всяка година през декември се получава ръст на заплатите в обществения сектор, който в случая е с 9,09% над тези за септември – последния месец на предходното тримесечие.

С други думи, занапред народните представители ще получават вече не основна заплата 4092 евро, а 4464 евро, тъй като тяхната се образува от тройния размер на средната заплата в обществения сектор за последния месец на последното тримесечие, за което има данни.

Това е обаче само основното възнаграждение, а всеки народен представител е член поне на една постоянна комисия, за което получава допълнително по 15%. За всяка година трудов стаж надбавката е по 1%. Тоест ако депутат е работил поне 10 години и участва в една комисия, заплатата му вече е 5579 евро.

Парламентарният правилник позволява участие в две постоянни комисии и в такъв случай народните представители получават допълнителните 15% и за двете. Допълнително по 10% върху заплатата пък се плащат за научно звание. Така заплатата може да стигне и до 6694 евро.

Народното събрание поема освен това и разходите за сътрудници, консултации и експертизи в размер на 2/3 от основното месечно възнаграждение – онези прословути “пари в плик”. Традиционно обаче тези средства се предоставят на парламентарните групи за разпределение.

Зам.-председателите на постоянни комисии и на парламентарни групи получават по 25% върху основното трудово възнаграждение, а председателите – по 35%. Председателят на Народното събрание и премиерът, чиято заплата е същата като неговата, получават по 45% върху основното възнаграждение на редови депутат, т.е. занапред те вече ще се разписват всеки месец срещу около 6500 евро. Ако имат 10 години трудов стаж и научна титла, заплатата им отива към 8000 евро, тъй за тях основното трудово възнаграждение е 6500 евро.

Основната заплата на държавния глава е равна на две депутатски, т.е. в момента трябва да е 8928 евро, но без никакви добавки. Към декември м.г. средната работна заплата в България е достигнала 1401 евро, като годишният ѝ ръст е относително нисък на фона на предходните години – само 11%. Изключение правят средните възнаграждения в сферата на недвижимите имоти, които са нараснали за една година с 18,1%, и в строителството, където ръстът им е 15,2%.

Най-високи продължават да са средните заплати в IT сектора – 2934 евро, а най-ниски – в хотелиерството и ресторантьорството, където са 826 евро месечно./skandal.bg